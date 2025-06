Affare Xhaka | l’annuncio UFFICIALE che gela il Milan

Il Milan si prepara a rivoluzionare il centrocampo, puntando su un obiettivo di spessore: Granit Xhaka. Con Allegri che desidera affidargli le chiavi della nuova mediana rossonera, l’operazione con il Bayer Leverkusen si complica, lasciando i tifosi in attesa di un’annuncio ufficiale che potrebbe cambiare gli equilibri di questa sessione di mercato. L’affare Xhaka, infatti, sta diventando il nodo caldo del calciomercato milanista.

Allegri vuole affidare all’elvetico le chiavi della nuova mediana rossonera Il Milan vuole rivoluzionare il centrocampo. Ricci è vicinissimo, Javi Guerra più semplice di Jashari. Ma nei pieni di Allegri, il perno della nuova mediana rossonera dovrà essere lui: Granit Xhaka. L’operazione col Bayer Leverkusen, però, appare più complicata del previsto. (LaPresse) – Calciomercato.it La notizia di una richiesta di 8-10 milioni di euro per il cartellino dell’elvetico, ha indispettito non poco il Bayer Leverkusen proprietario del cartellino. A ‘Kicker’, l’Ad del club tedesco Simon Rolfes sembra aver chiuso le porte ai rossoneri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Affare Xhaka: l’annuncio UFFICIALE che gela il Milan

In questa notizia si parla di: xhaka - milan - affare - annuncio

Xhaka al Milan? Lui risponde così: “Nel calcio non si sa mai. A volte …” - Granite Xhaka, protagonista del Bayer Leverkusen, risponde ai rumors di calciomercato che lo vogliono vicino al Milan.

Il padre di Granit Xhaka: “Il Milan vuole mio figlio, i club devono trovare un accordo” ? “Il Milan vuole Xhaka. Non parlerò delle condizioni dell’affare, i club devono trovare un accordo tra di loro. Tare? Lo apprezzo molto”, parole di Ragip Xhaka, papà di G Vai su Facebook

Translate postIl #Milan ha in pugno anche #Xhaka, ballano ancora pochi milioni con il Leverkusen. La volontà del calciatore di vestire rossonero può essere l'arma per sbloccare definitivamente l'affare. Vai su X

Affare Xhaka: l’annuncio UFFICIALE che gela il Milan; Xhaka si avvicina al Milan: cosa manca per chiudere l’affare; Romano: “Milan-Xhaka, affare caldo! Accordo col giocatore, settimana prossima decisiva”.

Milan-Ricci, ci siamo: affare in chiusura con il Torino per 25 milioni di euro. Poi affondo per Jashari - I rossoneri stanno chiudendo per il regista del Torino sulla base di 25 milioni di euro, bonus compresi. Segnala msn.com

Xhaka-Milan, la trattativa si complica: il nuovo dettaglio che frena l’affare - Il Milan cerca un rinforzo di esperienza a centrocampo, ma il Bayer Leverkusen non intende cedere: la situazione di Granit Xhaka. msn.com scrive