Affare d' oro per i fashionisti udinesi | shopping di lusso sostenibile direttamente dai guardaroba dei vip

Se sei un appassionato di moda e sostenibilità, preparati a scoprire l’affare d’oro che sta conquistando Udine: il lusso circolare arriva direttamente dai guardaroba dei VIP. Qlhype, la piattaforma milanese fondata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, apre le sue porte alla città, offrendo un’opportunità unica di shopping consapevole. È il momento di rivoluzionare il modo di vestire, unendo stile e rispetto per l’ambiente.

Il mondo della moda sta cambiando, e la consapevolezza negli acquisti è sempre più al centro. Un nuovo modello di consumo, quello della moda circolare di lusso, continua a crescere e fa ora tappa a Udine: Qlhype, la piattaforma online fondata a Milano nel 2022 da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

