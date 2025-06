Aereo San Francisco-Roma perde quota sull’Atlantico | atterraggio di emergenza in Islanda

Un volo di United Airlines da San Francisco a Roma si trasforma in un’avventura inaspettata: a causa di un problema tecnico, il Boeing 777 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza sull’isola di Keflavík, in Islanda. Con 275 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio a bordo, l’evento sottolinea l’importanza della sicurezza in alta quota e la prontezza delle operazioni di emergenza. Scopriamo insieme i dettagli di questa corsa contro il tempo.

Atterraggio d'emergenza per un Boeing 777 della compagnia americana United Airlines, decollato da San Francisco e diretto a Roma. Il velivolo, con 275 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio a bordo, è stato costretto a interrompere il suo volo sull' Oceano Atlantico a causa di un problema tecnico, concludendo la traversata non nella capitale italiana, ma sull'isola di Keflavík, in Islanda. Leggi anche: Aereo costretto a tornare in aeroporto dopo decollo, è emergenza: cosa succede L'intervento d'emergenza durante la traversata atlantica. Il volo, partito regolarmente dall' aeroporto internazionale di San Francisco, ha subito una brusca alterazione della rotta dopo circa otto ore di volo.

