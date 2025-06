Adolescente tenta il gesto estremo dopo un litigio con la mamma per il cellulare | tragedia sfiorata Salvini commenta | Urgente educare all’uso responsabile

Una giovane di appena 14 anni rischia la vita dopo un acceso litigio con la madre per il suo cellulare, sfiorando la tragedia a Teano. Un episodio che evidenzia l’urgenza di educare i giovani all’uso responsabile della tecnologia. Matteo Salvini interviene, sottolineando come sia fondamentale promuovere una maggiore sensibilità e responsabilità tra adolescenti e famiglie. La prevenzione parte da qui: investire nell’educazione è la chiave per evitare drammi simili in futuro.

Una ragazza di 14 anni è precipitata dalla finestra di casa a Teano, nel Casertano, dopo un acceso litigio con la madre per l’uso del cellulare. Fortunatamente, la caduta – da pochi metri – non è stata fatale, ma la giovane ha riportato lesioni serie, fortunatamente guaribili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

