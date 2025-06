Addio secchio e brandina | con il B-21 Raider cambia la guerra e la vita dei piloti

Addio secchio e brandina: il B-21 Raider trasforma il modo di volare, rendendo la guerra aerea più umana e sicura. Più compatto del B-2, questo rivoluzionario bombardiere stealth statunitense stabilisce nuovi standard di sopravvivenza e comfort per i piloti. Un passo avanti che cambierà non solo le tattiche militari, ma anche la vita di chi lo manovra. La futura guerra è già in volo.

Più piccolo del B-2, ma progettato per essere più umano: il nuovo bombardiere stealth statunitense rivoluziona la guerra aerea e introduce standard inediti per la sopravvivenza e il comfort dei piloti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Addio secchio e brandina: con il B-21 Raider cambia la guerra (e la vita dei piloti)

