Addio Pierino il cinema piange Alvaro Vitali | se ne va un pezzo d’Italia che ci ha fatto ridere e pensare

Il mondo del cinema e dello spettacolo oggi si ferma, con il cuore gonfio di tristezza: è morto a Roma, all’età di 75 anni, Alvaro Vitali, l’indimenticabile volto della commedia sexy all’italiana e amato da generazioni per il suo Pierino irriverente, sboccato e irresistibilmente autentico. Una maschera popolare, figlia di un’Italia che sapeva ridere anche delle sue contraddizioni. Vitali era ricoverato da circa due settimane per una broncopolmonite recidiva, come aveva rivelato la sua ex moglie Stefania Corona in una recente intervista. Proprio lei, con cui nei giorni scorsi si era acceso un botta e risposta pubblico, ha dato voce alla preoccupazione e al dolore per un uomo che – nel bene e nel male – non ha mai smesso di far parlare di sé. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it