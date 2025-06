Addio occhiali | le lenti intraoculari per correggere la miopia senza laser

Addio occhiali! Le lenti intraoculari, come le innovative ICL, rappresentano una rivoluzione silenziosa nella correzione visiva. Questi dispositivi impiantati all’interno dell’occhio offrono una soluzione permanente per miopia, astigmatismo e ipermetropia, senza alterare la struttura o la salute dell’occhio. Una tecnologia che sta cambiando il modo di vedere il mondo: scopri come liberarti dagli occhiali diventando protagonista della tua vista.

Le lenti intraoculari rappresentano una rivoluzione silenziosa nella correzione visiva. Negli ultimi anni, le ICL (Implantable Collamer Lens) stanno conquistando sempre più spazio nel campo della chirurgia refrattiva. Si tratta di una tecnologia innovativa che consente di correggere in modo permanente difetti visivi come miopia, astigmatismo e ipermetropia, senza modificare la struttura dell'occhio. La lente viene impiantata all'interno dell'occhio con una procedura minimamente invasiva, è invisibile e non percepibile dal paziente. Approvate dalla FDA statunitense e da numerosi enti regolatori internazionali, queste lenti sono state impiantate con successo in oltre 3 milioni di pazienti nel mondo, anche in ambiti di estrema precisione come quello militare.

