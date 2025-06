Addio N’Dicka? La Roma cerca acquirenti | due i sostituti in Serie A

La Roma si prepara a un’estate decisiva, tra addii e ricerca di acquirenti per rinforzare la rosa. Con il 30 giugno alle porte, il club deve agire in fretta per rispettare i paletti UEFA, cercando di valorizzare al massimo le proprie plusvalenze e garantire il futuro. La sfida è trovare acquirenti affidabili per Angelino e altri giocatori chiave, sperando di chiudere il capitolo del mercato estivo con risultati concreti e strategici.

Conto alla rovescia per la Roma verso un 30 giugno cruciale per il destino del calciomercato estivo. Le idee per rimpolpare la squadra ci sono, ma tutto passa dal rispetto di quei benedetti paletti UEFA che pendono come una spada di Damocle sulla testa del club, e il tempo per materializzare una plusvalenza da 15-18 milioni per chiudere la questione scarseggia. Si cerca in tutti i modi di piazzare Angelino ad una cifra importante, visto che gli interessi per l’esterno spagnolo non mancano, ma occhi ben aperti al futuro di Evan N’Dicka. Nelle intenzioni di Massara e Gasperini, il roccioso centrale ivoriano dovrebbe continuare ad essere un punto fermo della squadra, ma ciò potrebbe non tramutarsi in realtà: l’edizione odierna de La Repubblica non usa mezzi termini e parla di un N’Dicka dichiaratamente sul mercato, unica pedina che garantirebbe in tempi brevi la cifra necessaria per rispettare i dettami UEFA entro giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Addio N’Dicka? La Roma cerca acquirenti: due i sostituti in Serie A

In questa notizia si parla di: roma - addio - dicka - cerca

Shomurodov verso l’addio, la Roma cerca il vice Dovbyk: Duran chiodo fisso - monitorare attentamente le proprie mosse, adattarsi alle sfide di un mercato in continua evoluzione e assicurarsi di rinforzare la rosa senza compromettere la stabilità finanziaria.

Roma, serve una cessione importante per evitare il fairplay: possibile addio a N'Dicka https://tinyurl.com/29d8ygkc #addioaNdicka #calciomercato #MercatoRoma #roma Vai su Facebook

Translate postULTIM’ORA La #Roma ascolterà offerte per N’Dicka! Vista la mancata cessione di Angeliño, potrebbe essere il difensore a lasciare i giallorossi entro il 30 giugno. ? @DiMarzio Vai su X

Mercato Roma, dubbio N’Dicka: non si esclude l'addio, il club valuta le offerte; Mercato Roma, dubbio N’Dicka: non si esclude l'addio, il club valuta le offerte; Mercato Roma: N'Dicka tentato dalla Premier, Paredes e Shomurodov i primi addii?.

Mercato Roma: l'Inter riscatta Zalewski, N'Dicka interessa al Real, Lucumí il sostituto? - polacco, si ascoltano offerte per l'ivoriano e piace il colombiano per sostituirlo ... Riporta msn.com

Colpo N’Dicka a 40MLN: ok della Roma, Gasperini beffa l’Inter - La Roma sta per cedere Evan N'Dicka: i giallorossi hanno bisogno di migliorare i bilanci e devono chiudere qualche sacrificio importante. Come scrive calciotoday.it