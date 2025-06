Addio Lea Massari il fascino discreto di una diva

L'Italia piange la scomparsa di Lea Massari, un'icona di eleganza e talento che ha illuminato il cinema con il suo fascino discreto. Con oltre sessant'anni di carriera e collaborazioni con i più grandi registi italiani, la sua presenza rimarrà indelebile nel cuore di tutti gli appassionati. Addio a una diva che ha saputo incantare e emozionare, lasciando un'eredità artistica senza tempo.

E' morta all'età di 91 anni l'attrice Lea Massari. La notizia della scomparsa, che sarebbe avvenuta lunedì scorso, è stata diffusa solo oggi a funerali avvenuti, in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri. Nata a Roma il 30 giugno del 1933, all'anagrafe Anna Maria Massatani, ha lavorato con i più grandi registi italiani come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi. Esordì nel 1954 nel film "Proibito" di Monicelli. Negli anni Sessanta partecipa a molte produzioni italiane e francesi, rivestendo ruoli sempre più impegnativi e, per lo più, di donna borghese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Addio Lea Massari, il fascino discreto di una diva

