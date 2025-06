Addio immediato alla Juventus | Così non è possibile ora ho paura per Yildiz

La Juventus si prepara a un’estate di grandi cambiamenti: addio imminente per alcuni talenti, tra cui Yildiz, che preoccupa i tifosi per il suo futuro incerto. Mentre il club ha ritrovato entusiasmo con recenti successi, l’ombra di cessioni rapide e la necessità di rafforzarsi restano temi caldi. Quale sarà il destino dei bianconeri e dei loro giovani promesse? Resta sintonizzato per scoprire tutte le ultime novità sul mercato.

Le ultime sul mercato dei bianconeri. I due calciatori verso l’addio e c’è chi teme per il talento turco: la situazione La Juventus ha ritrovato il sorriso con la doppia goleada al Mondiale per Club e per le giocate di Yildiz, ma Igor Tudor sa bene che alla sua squadra servono diversi rinforzi per essere davvero competitiva. Addio immediato alla Juventus: “Doppia plusvalenza, ora ho paura per Yildiz” (LaPresse) – Calciomercato.it Il calciomercato dei bianconeri, di fatto, non è ancora cominciato e il lavoro da fare per Comolli, tra giocatori da acquistare e da vendere è davvero importante. Le attenzioni dei tifosi sono soprattutto indirizzate al colpo in attacco, che la Vecchia Signora è chiamata a mettere a segno, viste le situazioni precarie di Dusan Vlahovic e Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio immediato alla Juventus: “Così non è possibile, ora ho paura per Yildiz”

In questa notizia si parla di: addio - juventus - yildiz - immediato

Juventus-Wydad, le pagelle di CM: Yildiz, un 10 da 9. Vlahovic, il sorriso dell'addio? Kolo Muani, troppi errori - La sfida tra Juventus e Wydad si è conclusa con un convincente 4-1, offrendo pagelle che riflettono meriti e occasioni da migliorare.

Al-Ain 0-5 Juventus Juventus 4-1 Wydad Trascinati da un Yildiz indomabile, i bianconeri battono anche i marocchini del Wydad Casablanca e ipotecano la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Fermate questo Kenan ? Vai su Facebook

Addio immediato alla Juventus: Così non è possibile, ora ho paura per Yildiz; La garra di Tudor per il gol di Yildiz: addio Motta, la Juve torna a vincere; Infortunio per Yildiz in allenamento, è in dubbio per Parma-Juve: le condizioni e quando rientra.

Addio immediato alla Juventus: “Così non è possibile, ora ho paura per Yildiz” - I due calciatori verso l'addio e c'è chi teme per il talento turco: la situazione ... Secondo calciomercato.it

Juventus: le cifre del maxi rinnovo di Kenan Yildiz - Il possibile rinnovo di Yildiz con la Juventus fino al 2030, le cifre in ballo e il progetto bianconero. Si legge su msn.com