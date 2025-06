Addio Alvaro Non ricordatelo solo come Pierino

addio ad Alvaro, non ricordatelo solo come Pierino. La Compagnia del Teatro Jonico Salentino e Valerio Manisi, regista di “Vivi la vita” – il suo primo e unico ruolo drammatico – si uniscono al cordoglio per la perdita di uno dei maestri della comicità italiana. Siamo grati di averlo conosciuto e di aver condiviso con lui un’esperienza unica, che dimostra quanto la sua versatilità abbia arricchito il nostro panorama culturale.

La Compagnia del Teatro Jonico Salentino e Valerio Manisi, regista del film “Vivi la vita”, primo e unico ruolo drammatico interpretato da Alvaro Vitali, si uniscono al cordoglio che ha visto la scomparsa dell’attore romano. Siamo onorati di averlo conosciuto e di aver lavorato con uno dei maestri della risata italiana. Grazie all’intuizione di Valerio, sceneggiatore e regista del film “Vivi la vita”, girato in Puglia nel 2019, che ha fortemente voluto Alvaro, ha interpretato da protagonista, per la prima volta nella storia della sua carriera, un ruolo drammatico. Nonostante la sua stanchezza e debolezza fisica ci ha regalato un pezzo di storia importante della sua vita e del suo talento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Addio, Alvaro. Non ricordatelo solo come Pierino

