Addio alla carta d' identità cartacea tra un anno non sarà più valida | ecco cosa fare

A partire dal 3 agosto 2026, la tradizionale carta d'identità cartacea diventerà un ricordo nel panorama dei documenti di viaggio, poiché non sarà più valida per l'estero. Questa novità, prevista dal regolamento europeo 2019/1157, mira a rafforzare la sicurezza e l'affidabilità dei nostri documenti di identità. Se stai pensando al prossimo viaggio, scopri come prepararti a questa importante transizione e assicurati di essere sempre in regola.

A partire dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee italiane non potranno più essere utilizzate per viaggiare all'estero, anche se ancora in corso di validità. Lo prevede il regolamento europeo 20191157, che impone nuovi standard di sicurezza per i documenti di identità. A differenza. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: identità - addio - carta - cartacea

Doctor Who, addio Ncuti Gatwa: l'identità del Sedicesimo Dottore svelata da un rumor? - Si apre una nuova fase per Doctor Who: rumor suggeriscono che l'iconico Ncuti Gatwa potrebbe presto lasciare il ruolo del sedicesimo Dottore.

Translate postAllarme CIE: Carta d'identità cartacea addio! Hai solo un anno per cambiarla - https://laleggepertutti.it/734657_allarme-cie-carta-didentita-cartacea-addio-hai-solo-un-anno-per-cambiarla… - #CartaIdentità Vai su X

Addio spid gratis Lo SPID sta per diventare a pagamento. E questo perché lo Stato ha sospeso i fondi pubblici per erogare il servizio, che resterà a carico delle aziende private e finirà per pesare sulle nostre tasche. Quaranta milioni di euro promessi nel decret Vai su Facebook

Allarme CIE: Carta d'identità cartacea addio! Hai solo un anno per cambiarla; Addio alla vecchia carta d’identità: cosa cambia dal 2026 per i viaggi; Avete ancora la carta d'identità cartacea? Tra poco non sarà più valida.