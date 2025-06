Addio ad Alvaro Vitali | portò Pierino in uno show al Druso

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia sexy all’italiana e amato per il suo celebre Pierino. Con il suo talento unico e le sue imitazioni memorabili, Vitali ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di generazioni di spettatori. La sua scomparsa, avvenuta a Roma a 75 anni, rappresenta una perdita irreparabile per il cinema e la comicità italiana.

Ranica. Il cinema italiano piange l'attore e comico Alvaro Vitali, venuto a mancare nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno a Roma all'età di 75 anni. Amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana, ma anche per le imitazioni come quella di Jean Todt, si è spento in seguito a un aggravamento delle sue condizioni di salute. Due settimane fa era stato ricoverato "per una broncopolmonite recidiva", come aveva dichiarato l'ex moglie, l'attrice e cantante Stefania Corona, in un'intervista qualche giorno fa. Nel corso della sua lunga carriera ha fatto tappa anche in Bergamasca.