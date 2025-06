Addio ad Alvaro Vitali | L’omaggio commosso di Lino Banfi

Un arrivederci carico di emozione e ricordi: l'addio ad Alvaro Vitali, leggenda della commedia italiana, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. La sua scomparsa improvvisa ha scosso fan e colleghi, tra cui Lino Banfi, che ha voluto rendere omaggio all’amico e collega con parole piene di affetto e stima. Un tributo che testimonia quanto Vitali sia stato un’icona indimenticabile del nostro cinema.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa improvvisa dell’iconico attore. La notizia della morte di Alvaro Vitali, giunta nella serata di martedì 24 giugno, ha rapidamente fatto il giro dei social, generando una valanga di reazioni da parte di chi ha amato l’attore simbolo della commedia italiana degli anni ’70 e ’80. Tra i primi a reagire pubblicamente c’è stato Lino Banfi, storico collega di Vitali, con cui ha condiviso il set in diversi film cult come La compagna di banco e L’onorevole con l’amante sotto il letto. Nonostante i due si fossero allontanati nel tempo, Banfi ha scelto di ricordare l’amico con un toccante videomessaggio pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio ad Alvaro Vitali: L’omaggio commosso di Lino Banfi

In questa notizia si parla di: alvaro - vitali - addio - omaggio

È morto Alvaro Vitali, addio al leggendario Pierino, adorato da Fellini, l’omaggio di Lino Banfi - Addio ad Alvaro Vitali, il leggendario Pierino che ha conquistato il cuore di intere generazioni con la sua comicità senza tempo.

È morto Alvaro Vitali. Addio al mitico Pierino, un personaggio iconico della commedia italiana. La maschera di Pierino è stata anche una condanna per lo stesso Vitali, che è rimasto imprigionato per sempre in questi panni. L’ultima apparizione insieme a Ca Vai su Facebook

È morto Alvaro Vitali, addio al leggendario Pierino, adorato da Fellini, l'omaggio di Lino Banfi; È morto Alvaro Vitali, addio al Pierino del cinema italiano; Addio ad Alvaro Vitali: scompare a 75 anni l’iconico Pierino della commedia italiana.

Alvaro Vitali, la ex moglie Stefania Corona in tv poche ore prima della morte: “Ha firmato le dimissioni ed è andato via” - Alvaro Vitali, le ultime ore prima della morte: la ex moglie Stefania Corona svela tutto in diretta TV. Da 41esimoparallelo.it

Alvaro Vitali è morto: addio all'attore di "Pierino", aveva 75 anni - Il mondo del cinema italiano è in lutto: all'età di 75 anni è morto Alvaro Vitali, l'attore di Pierino si è spento a causa di una broncopolmonite recidiva. gazzetta.it scrive