addio ad alvaro vitali il pierino della commedia italiana

È morto a 75 anni Alvaro Vitali, icona della commedia italiana. Oltre 150 film, una carriera tra cinema e TV. ROMA – Il mondo del cinema e dello spettacolo piange la scomparsa di Alvaro Vital i, avvenuta il 24 giugno 2025 a Roma, all’età di 75 anni. Attore e comico amatissimo, Vitali ha attraversato oltre cinquant’anni di carriera diventando simbolo della comicità popolare e volto indelebile della commedia all’italiana. La sua carriera iniziò grazie a Federico Fellini, che ne intuì il talento e lo volle in film come Satyricon e Amarcord. Ma fu negli anni ’80, con la creazione del personaggio di Pierino, che Vitali raggiunse la massima popolarità, dando vita a una fortunata serie di film comici diventati cult per intere generazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it