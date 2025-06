Addio ad Alvaro Vitali attore che interpretò Pierino | 5 curiosità poco note

Addio ad Alvaro Vitali, il leggendario "Pierino" del cinema comico italiano, scomparso a Roma all'età di 75 anni. Ricordato per le sue battute irresistibili e il sorriso contagioso, Vitali nascondeva un mondo interiore ricco e sfaccettato, ben lontano dall’immagine da cabarettista. Prima di diventare attore, infatti, studiò per essere pittore, dimostrando che dietro l’umorismo si celava un artista poliedrico e dalla sensibilità profonda. Ecco cinque curiosità poco note sulla sua vita.

Si è spento ieri a Roma, all’età di 75 anni, l’attore Alvaro Vitali, noto al grande pubblico come il leggendario “Pierino” del cinema comico italiano. Era ricoverato da settimane in ospedale per una broncopolmonite recidiva. Ma dietro la risata facile e la battuta sboccata, si nascondeva un artista sorprendentemente sfaccettato e molto più complesso di quanto la sua fama suggerisse.. 1. Studiò per diventare pittore. Prima di essere scoperto da Fellini, Vitali era iscritto a un istituto d’arte con l’intenzione di diventare pittore. La passione per il disegno non lo abbandonò mai: nei suoi anni più difficili, si racconta che passasse le giornate a dipingere nature morte e caricature. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv