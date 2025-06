Addio a Stefano Foresi l’assessore che amava Ancona | Un uomo del fare

Addio a Stefano Foresi, l’assessore che amava Ancona e incarnava lo spirito del fare. Un uomo di passione e dedizione, il suo cuore si è fermato dopo un breve, ma intenso calvario, lasciando un vuoto profondo nella città e nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua vita, segnata dall’impegno politico e dall’amore per la sua terra, si conclude con un monito: ricordare sempre chi ha dedicato tutto a rendere ancona un luogo migliore.

Ancona, 25 giugno 2025 – Il cuore di Stefano Foresi, 76 anni, ha cessato di battere ieri mattina alle 7,03 all'ospedale di Torrette. La fine di un breve, ma durissimo calvario, durato il tempo di prendere coscienza di un quadro clinico gravissimo e limitare i danni. In poche settimane l'ex assessore comunale del Partito Democratico è passato dalla vita politica in consiglio, seppur con una serie di problemi e limitazioni, alla morte fisica che ieri ha lasciato tutta la città di sasso. Al di là degli schieramenti, Ancona si è stretta, davvero tutta, attorno al dolore dei familiari di un uomo e un politico del fare apprezzato da sinistra a destra, anche se anche più di recente, alcuni esponenti dell'attuale maggioranza lo avevano attaccato, ma in fondo per questioni politiche.