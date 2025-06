Addio a Lea Massari volto del cinema e degli sceneggiati degli anni ’60 e ’70

Addio a Lea Massari, volto indimenticabile del cinema e degli sceneggiati italiani degli anni '60 e '70. Icona del neorealismo e interpretata da maestri come Monicelli, Leone, Risi e Antonioni, la sua bravura ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. La sua scomparsa, avvenuta a 91 anni a Roma, rappresenta una perdita immensa per il mondo dello spettacolo. Da ormai, il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le sue straordinarie interpretazioni.

Addio a Lea Massari, grande interprete del neorealismo italiano, diretta da mostri sacri del cinema come Mario Monicelli, Sergio Leone, Dino Risi e Michelangelo Antonioni, che si è spenta a 91 anni nella sua casa di Roma. La notizia della scomparsa dell’attrice, avvenuta lunedì 23 giugno, è stata data dal Messaggero solo dopo lo svolgimento delle esequie, tenutesi in forma strettamente privata nella cattedrale di Sutri, a Viterbo. Da ormai trent’anni Massari si era ritirata dalle scene, e dalla vita pubblica. Nata Anna Maria Massatani, durante l’infanzia Lea Massari ha girato l’Europra con la famiglia, avvicinandosi poo al cinema in gioventù grazie al costumista Piero Gherardi; dopo il debutto nel 1954 in Proibito, di Mario Monicelli, assunse il nome d’arte con cui è diventata celebre in memoria del fidanzato scomparso, ottenendo notorietà a livello internazionale nel decennio successivo, grazie soprattutto a L’Avventura di Michelangelo Antonioni, del 1960. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it