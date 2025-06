Addio a Lea Massari l’antidiva del cinema italiano amata da Antonioni e Monicelli video

Addio a Lea Massari, l’antidiva del cinema italiano amata da grandi registi come Antonioni e Monicelli. La sua scomparsa, avvenuta lunedì scorso e resa nota solo oggi, ha lasciato un vuoto nel cuore del cinema. Originaria di Roma, con un’infanzia internazionale, Lea ha incantato il pubblico con la sua eleganza e talento. La sua eredità vivrà sempre, ricordandola come una delle più grandi attrici italiane.

Lea Massari è andata via. La notizia della scomparsa, che sarebbe avvenuta lunedì scorso, è stata diffusa solo oggi ai funerali avvenuti, in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri. Una romana doc. Nata a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, figlia di un ingegnere romano, e di origini anche umbre da parte materna, durante l'infanzia Lea Massari ha vissuto in Spagna, Francia e Svizzera. Tornata a Roma, si iscrive all'università e frequenta i corsi di architettura nei primi anni cinquanta. Lavora intanto come indossatrice e collabora con lo scenografo e costumista Piero Gherardi, amico di famiglia, che l'avvicina presto al mondo del cinema.