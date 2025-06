Addio a Lea Massari la diva discreta del cinema italiano

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano che ha incantato generazioni con la sua eleganza e profondità. Attrice di grande talento, ha collaborato con i maestri più illustri, lasciando un segno indelebile nel cuore della cultura italiana. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il mondo dello spettacolo. Ora, ricordiamo con affetto e ammirazione la sua straordinaria carriera e il suo prezioso lascito artistico.

Roma, 25 giu. (askanews) – L’attrice Lea Massari, intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi ed elegante ed aristocratica protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai, è morta all’età di 91 anni nella sua casa di Roma. La notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 23 giugno, è stata diffusa oggi dal “Messaggero” a funerali avvenuti, in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri (Viterbo), a cui ha fatto seguito la sepoltura nel cimitero comunale, dove la famiglia possiede una cappella. Da più di trent’anni l’attrice si era ritirata dalle scene e dalla vita pubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: massari - addio - diva - discreta

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano aveva 91 anni - Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano che ha incantato generazioni con la sua eleganza e intensità.

Translate postAddio all'attrice Lea Massari, la diva discreta che incantò Antonioni e Leone Vai su X

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano: Morta a 91 anni, ha lavorato con i più grandi di tutti. Anna Maria Massetani, più famosa come Lea Massari. R.I.P. Vai su Facebook

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano; Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano aveva 91 anni; Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano.

Lutto nel mondo del cinema: addio a Lea Massari, la diva discreta - Terribile lutto colpisce il cinema italiano: Lea Massari si è spenta a 91 anni: addio alla diva discreta e indimenticabile. Si legge su msn.com

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano - E' morta Lea Massari, star del cinema degli anni Sessanta e Settanta e antidiva per eccellenza: intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antoni ... Lo riporta msn.com