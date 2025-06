Addio a Lea Massari la diva discreta del cinema italiano | uno speciale di Rai Storia per ricordarla

Addio a Lea Massari, la diva discreta e raffinata del cinema italiano. La sua eleganza e intensità hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati, rendendola un’icona indiscussa sul grande schermo. Rai Storia le rende omaggio con uno speciale dedicato alla sua straordinaria carriera, per ricordare una delle interpreti più amate e rispettate del nostro cinema. Un tributo che ne celebra la memoria e il talento senza tempo.

Lea Massari, una delle interpreti più intense e raffinate del cinema italiano, è morta a 91 anni nella sua casa di Roma. La notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì 23 giugno 2025, è stata diffusa oggi dal Messaggero, dopo che i funerali si sono svolti in forma privata nella cattedrale di Sutri (Viterbo), dove la famiglia possiede una cappella per la sepoltura. Nata a Roma il 19 agosto 1933, Lea Massari (nome d’arte di Anna Maria Massetani) ha segnato con discrezione e rigore oltre tre decenni di cinema, teatro e televisione. Dagli anni ’50 agli anni ’80 è stata la musa di registi come Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli, Dino Risi, Sergio Leone e Francesco Rosi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it