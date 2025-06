Addio a Lea Massari la diva discreta del cinema italiano aveva 91 anni

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano che ha incantato generazioni con la sua eleganza e intensità. A 91 anni, lascia un’eredità indelebile attraverso interpretazioni memorabili di registi leggendari come Antonioni e Leone. La sua scomparsa, avvenuta nella sua amata Roma, segna la fine di un'epoca di raffinatezza e talento. La sua presenza rimarrà scolpita nel cuore di chi ama il cinema italiano.

(Adnkronos) – E' morta a 91 anni Lea Massari, intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli,Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi ed elegante ed aristocratica protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai. La notizia della scomparsa dell'attrice, avvenuta lunedì 23 giugno nella sua casa di Roma, è stata diffusa dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com