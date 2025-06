Addio a Lea Massari icona del cinema Italiano

Addio a Lea Massari, icona indimenticabile del cinema italiano. Con la sua eleganza e il talento straordinario, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di generazioni di appassionati. La sua scomparsa a 91 anni rappresenta una perdita profonda per il mondo dello spettacolo e per tutti noi. Il ricordo di Lea vivrà per sempre nelle sue interpretazioni senza tempo. Resta con noi per scoprire come il mondo si sta preparando a commemorare questa grande artista.

Si è spenta a 91 anni l'attrice Lea Massari. È venuta a mancare all'età di 91 anni una delle figure più celebri del cinema italiano, Lea Massari. La sua scomparsa segna un momento di grande dolore per il mondo dello spettacolo. Il ricordo del Sottosegretario alla Cultura. In una nota ufficiale, il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha espresso il proprio cordoglio sottolineando il valore artistico di Lea Massari: " Un altro lutto ha colpito il cinema italiano. Lea Massari ci ha lasciato. La sua carriera è stata arricchita da collaborazioni con grandi maestri come Mario Monicelli, Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Sergio Leone e Francesco Rosi, solo per citarne alcuni.

