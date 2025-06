Addio a Lea Massari antidiva del cinema

Addio a Lea Massari, antidiva dallo stile inconfondibile e musa indiscussa del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta. Con la sua grazia e intensità ha lasciato un'impronta indelebile nelle pellicole che hanno segnato un'epoca, diventando simbolo di eleganza e autenticità . La sua scomparsa, avvenuta nella semplicità di una vita dedicata all'arte, rappresenta una perdita dolorosa per il mondo del cinema. In Italia lavorò...

Addio a Lea Massari, star del cinema degli anni Sessanta e Settanta e antidiva per eccellenza. L'attrice, 91 anni, si è spenta lunedì scorso nella sua casa ai Parioli, dove era assistita da tempo dopo una caduta in casa. A renderlo noto è Il Messaggero. Ieri si è svolto il funerale in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri (Viterbo). E poi la sepoltura nel cimitero comunale, dove la famiglia possiede una cappella. In Italia lavorò con i piĂą grandi: Sergio Leone (nel suo esordio, Il colosso di Rodi), Dino Risi (Una vita difficile), Nanni Loy, Giuseppe Bertolucci e i fratelli Taviani (AllonsanfĂ n). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Lea Massari, antidiva del cinema

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano aveva 91 anni

