Addio a Lea Massari antidiva del cinema italiano | si è spenta a 91 anni nella sua casa ai Parioli

Addio a Lea Massari, l'antidiva del cinema italiano che ha incantato generazioni con la sua eleganza e il suo talento. Attrice iconica degli anni Sessanta e Settanta, lascia un'impronta indelebile nel cuore di tutti gli amanti del grande schermo. La sua scomparsa a 91 anni, avvenuta nella sua casa ai Parioli, segna la fine di un'epoca, ma la sua leggenda continuerà a vivere nei ricordi e nelle pellicole che ha impreziosito.

Lea Massari, star del cinema degli anni Sessanta e Settanta e antidiva per eccellenza, è morta lunedì scorso a 91 anni nella sua abitazione ai Parioli, dove era assistita da tempo dopo una caduta in casa. A renderlo noto è Il Messaggero. Ieri si è svolto il funerale in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri (Viterbo), seguito dalla sepoltura nel cimitero comunale, dove la famiglia.

