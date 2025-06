addio a ilario tamassia eclettico collezionista coltivava la bellezza

eleganti, ma creare un ambiente che raccontasse storie, emozioni e sogni. La sua visione ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’interior design, definendo uno stile unico e senza tempo. Addio a un artista che ha saputo trasformare ogni spazio in un capolavoro di bellezza e memoria, ispirandoci ancora oggi a vivere con eleganza e passione.

"Tamassia arreda le case più belle", è stato da sempre il suo slogan. E in quell’aggettivo, ‘belle’, è racchiusa l’essenza della vita di Ilario Tamassia, il notissimo arredatore e collezionista scomparso nei giorni scorsi. Lui amava coltivare la bellezza e circondarsi di oggetti capaci di suscitare meraviglia e di accendere la memoria. Arredare una casa, per Tamassia, non voleva dire soltanto collocare alcuni mobili, sia pur raffinati ed esclusivi, ma significava prima di tutto dare un’anima a quell’abitazione, renderla capace di essere amata di chi la abitava e dai suoi ospiti. Il suo atelier "Artistic Tamassia" ha seguito i progetti di celebri dimore: una casa – ci aveva spiegato – non può essere anonima o impersonale, ma deve avere un tratto di personalità sempre spiccato, negli arredi o nelle suppellettili, antichi o contemporanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it