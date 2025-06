Addio a Bobby Sherman icona pop degli anni ‘60

Addio a Bobby Sherman, icona pop degli anni Sessanta e volto indimenticabile della serie ‘Here Come the Brides’. La sua scomparsa, annunciata all’età di 81 anni dopo una lotta contro un tumore ai polmoni, rappresenta una perdita enorme per il mondo dello spettacolo. A rendere omaggio alla sua memoria, la moglie Brigitte Poublon Sherman ha scritto un toccante messaggio di addio, lasciandoci con il ricordo di un artista che ha conquistato i cuori di tanti. La sua eredità vivrà per sempre.

Lutto nel mondo dello spettacolo: Bobby Sherman, icona pop degli anni Sessanta e amatissimo interprete della serie ‘Here Come the Brides’, è morto all’età di 81 anni. La notizia è stata annunciata nelle scorse, a pochi mesi dalla diagnosi di un tumore ai polmoni in stadio avanzato. A rendergli omaggio per prima è stata la moglie, Brigitte Poublon Sherman, con un commovente messaggio di addio. La moglie: “Ha lasciato questo mondo tenendomi per mano”. “È con il cuore più pesante che condivido la scomparsa del mio amato marito, Bobby Sherman”, ha scritto Brigitte sui social. “Bobby ha lasciato questo mondo tenendomi per mano, così come ha sorretto la nostra vita con amore, coraggio e grazia incrollabile per tutti i 29 anni del nostro bellissimo matrimonio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Bobby Sherman, icona pop degli anni ‘60

Bobby Sherman, Idolo Teen Degli Anni '60, Muore A 81 Anni - Bobby Sherman, l’amato idolo degli anni '60, pop star e servitore pubblico dedicato, è morto all’età di 81 anni. Si legge su msn.com

