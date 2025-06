Adamas rappresenta la Svizzera al Festival Voci dal Mediterraneo 2025 con l’inedito Girasole

Adamas torna a Pantelleria con il suo nuovo inedito “Girasole”, un brano che approfondisce il delicato tema della violenza psicologica. Rappresentando la Svizzera al Festival Voci dal Mediterraneo 2025, l’artista si prepara a emozionare il pubblico internazionale con la sua voce potente e il suo messaggio di speranza. Un appuntamento da non perdere: quest’anno, Adamas promette di lasciare il segno nel cuore di tutti.

Il performer torna a Pantelleria con un nuovo brano che affronta il tema della violenza psicologica Pantelleria, giugno 2025 – Dopo il successo alla prima edizione, Adamas torna al Festival internazionale Voci dal Mediterraneo – Isola di Pantelleria 2025 per rappresentare la Svizzera, portando in gara il suo nuovo singolo inedito "Girasole", disponibile su tutte le piattaforme digitali durante la settimana del Festival. Già protagonista lo scorso anno con una sentita interpretazione de La vie en rose (versione Lady Gaga), che gli è valsa la vittoria della serata cover, Adamas si prepara a stupire ancora con una performance intensa e tematicamente profonda.

