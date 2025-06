Ad Astino in mostra i 23 progetti degli studenti del Copenhagen Institute of Interaction Design

Ad Astino, un'occasione imperdibile per immergersi nell'innovazione e nella creatività degli studenti del Copenhagen Institute of Interaction Design. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, presso la sede di Astino a Bergamo, si terrà la mostra della classe 2024/25 dell’Interaction Design Program, con 23 progetti originali che riflettono due mesi di ricerca, sperimentazione e visioni future. Un evento da non perdere per chi vuole scoprire le tendenze di domani.

Bergamo. L'appuntamento da segnare è per il venerdì 4 luglio alla sede del Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) ad Astino dove venerdì 4 e sabato 5 luglio si aprirà la mostra della classe 202425 dell' Interaction Design Program (IDP), il corso annuale master-level, riconosciuto a livello internazionale. Saranno presentati 23 progetti individuali, frutto di due mesi intensi di ricerca, di sviluppo di nuovi concept e di prototipazione rapida. I lavori esplorano una moltitudine di temi, tra cui l' intelligenza artificiale e la creatività, il gioco, l'equilibrio vitalavoro, la gestione del dolore e molto altro.

