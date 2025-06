Acquisti immobiliari per investimento | città selezionate chi compra e quale tipologia di casa

tendenza in costante crescita, che evidenzia come sempre più investitori scelgano la Lombardia per diversificare il proprio portafoglio immobiliare. Ma chi sono i principali acquirenti e quali tipologie di case preferiscono? Scopriamo insieme i profili più attivi sul mercato e le opportunità che questa regione offre a chi desidera fare un investimento sicuro e redditizio.

La Lombardia continua a essere meta di investitori. Secondo un recente report dell’Ufficio studi di Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le compravendite realizzate nella Regione nel 2024, il 15,6% degli appartamenti acquistati nella nostra Regione è per motivi di investimento. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: investimento - acquisti - immobiliari - città

Puglia: transazioni immobiliari in continuo aumento. Bari: "Città in fermento tra turismo e investimenti" - La Puglia si conferma tra le mete più ambite per investimenti immobiliari e turismo, grazie a un mercato in costante fermento.

Con un budget di 200 mila euro quanti metri quadrati si potrebbero acquistare agli attuali prezzi di mercato nelle grandi città italiane? Da questa domanda è nata l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che ha mappato i possibili acquisti tenendo conto d Vai su Facebook

Acquisti immobiliari per investimento: città selezionate, chi compra e quale tipologia di casa; Acquistate per investimento quasi un terzo delle case a Verona; Comprare casa per investimento: le città con i rendimenti più alti.