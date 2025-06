Acquistano titoli bancari ma l' istituto va in default e viene assorbito | risarcite sorelle foggiane

Se hai investito in titoli bancari e ti sei trovato coinvolto in una situazione di default o assorbimento, sappi che non sei solo. Ennesima vittoria per Confconsumatori, che tutela i tuoi diritti e garantisce la restituzione degli investimenti. Due sorelle foggiane, come migliaia di altri risparmiatori italiani, hanno ottenuto giustizia dopo aver subito il rischio di un investimento sbagliato. La tua storia può avere un finale diverso: scopri come agire.

Ennesima vittoria per Confconsumatori in ordine alla restituzione ai risparmiatori dell'investimento effettuato a suo tempo sui titoli Veneto Banca piazzati da Bancapulia. Due sorelle della provincia di Foggia, come migliaia di risparmiatori in tutta Italia, furono indotte ad acquistare titoli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Acquistano titoli bancari, ma l'istituto va in default e viene assorbito: risarcite sorelle foggiane

