Acquista una bibita in spiaggia a Taranto venditore gli punta contro una pistola e gli ruba il portafogli

In una calda giornata estiva a Taranto, un venditore di bibite è stato vittima di un episodio sconcertante: un pregiudicato di 31 anni, armato di una pistola giocattolo, ha rubato il portafoglio sotto minaccia. Un gesto che mette in luce come la criminalità possa insidiare anche le scene più tranquille e spensierate della città. La polizia ha prontamente arrestato l’aggressore, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel tutelare i cittadini.

