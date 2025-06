Acquedotti depuratori sistema fognario e acque bianche | nel 2023 investiti 30 milioni di euro nel Ravennate

Nel cuore del 2023, Ravenna si conferma protagonista nel miglioramento del suo sistema idrico, con investimenti superiori ai 30 milioni di euro dedicati a acquedotti, depuratori e fognature. Questi importanti interventi, fondamentali per garantire un servizio sempre più efficiente e sostenibile, testimoniano l'impegno della regione nel proteggere le risorse idriche e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un passo avanti deciso verso un futuro più verde e sicuro.

Quasi 31 milioni di euro di investimenti in acquedotti, fognature e depurazione realizzati nel 2023 in provincia di Ravenna per il Servizio Idrico Integrato (SII). Sono questi i dati, ormai consolidati fino al 2023, che Atersir ha presentato ai sindaci riuniti nel consiglio locale coordinato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

