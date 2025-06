Acqua inquinata dai Pfas attesa per la sentenza

L’attesa della sentenza sulla questione dei Pfas, sostanze tossiche che inquinano le nostre falde, rappresenta un momento cruciale per la tutela della salute pubblica. Con oltre 240 milioni di richieste di risarcimento e trecento parti civili ammesse, il processo si apre a un dibattito fondamentale: quanto sono stati danneggiati i cittadini e l’ambiente? La decisione della Corte potrà segnare un punto di svolta nella lotta contro questa grave emergenza.

Il lavoro del fotografo pescarese Schirato sul maxi inquinamento dell'acqua da Pfas in mostra a Padova - Il fotografo pescarese Stefano Schirato, noto per i suoi reportage, è protagonista a Padova con una mostra dedicata al grave inquinamento da Pfas nei fiumi del Veneto centrale.

È attesa per giovedì 26 giugno, finalmente, la sentenza del processo “Miteni”, a carico dell’omonima ditta, per lo sversamento prolungato di Pfas a Trissino (VI). In vista di questa storica sentenza, torniamo a far sentire la nostra voce con due momenti importanti Vai su Facebook

