Acf Arezzo iscritta al campionato di serie B Il girone si riduce da 16 a 14 squadre

ACF Arezzo si conferma protagonista nel calcio femminile, iscritta con successo alla Serie B 2025/26. Nonostante il girone si riduca a 14 squadre, la società ha dimostrato una preparazione impeccabile, rispettando ogni requisito della FIGC, dalla documentazione alle garanzie economiche e tecniche. La Covisof ha giocato un ruolo chiave in questa eccellente gestione, rafforzando la passione e l’ambizione del club per una stagione all’insegna del valore e della crescita.

L’Acf Arezzo conferma la propria partecipazione al campionato di serie B femminile per la stagione 202526. La società ha rispettato puntualmente ogni fase richiesta dalla Figc, dalla documentazione amministrativa alle garanzie economiche, fino agli aspetti tecnici e organizzativi. La Covisof ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: arezzo - serie - iscritta - campionato

Tegoleto Volley e Chimera Arezzo ancora insieme con un bel settimo posto in serie D - Termina la stagione 2024-2025, segnando il quarto anno di collaborazione tra Tegoleto Volley e GS Volley '88 Chimera Arezzo.

+++SERIE C LIVE: CERIGNOLA CERCA L'IMPRESA A PESCARA NELLA SEMIFINALE DI RITORNO DEI PLAYOFF – BRIVIDI A FOGGIA: IN ARRIVO LA "MAZZATA" DEL TFN – ANDRIA:... Vai su Facebook

Acf Arezzo iscritta al campionato di serie B. Il girone si riduce da 16 a 14 squadre; Iscrizione al campionato di serie C: l'Arezzo ha completato tutti gli adempimenti; Arezzo, depositata la domanda di iscrizione al campionato. C'è anche la fideiussione.

Acf Arezzo iscritta al campionato di serie B. Il girone si riduce da 16 a 14 squadre - Quarta partecipazione al torneo cadetto sotto la presidenza di Massimo Anselmi. Scrive arezzonotizie.it

Arezzo, ora Cutolo punta tutto su Redolfi. E il Mantova fa partire l’assalto a Pattarello - Il centrale potrebbe essere inserito come contropartita tecnica da aggiungere a un importo congruo per la cessione del fantasista ... Come scrive msn.com