Acerra impatto moto-auto | perde la vita 37enne Grave il figlioletto di 5 anni

Una tragedia scuote Acerranel pomeriggio del 24 giugno: un terribile incidente stradale ha costatato la vita di Cuono De Sena, 37 anni, e ha lasciato il suo piccolo di appena 5 anni in condizioni critiche. Un dramma che ha colpito profondamente la comunità , mentre i soccorritori lavorano senza sosta per salvare il bambino. La scena dell’incidente rimarrà impressa nella memoria di molti, testimoni di una perdita improvvisa e dolorosa.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto Acerranel pomeriggio del 24 giugno. Cuono De Sena, 37 anni, ha perso la vita, mentre suo figlio di 5 anni è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva.

