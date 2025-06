Acerbo | Meloni cita gli antichi romani? Meglio Berlinguer e Pertini

In un clima di acuta polemica politica, Maurizio Acerbo bacchetta Giorgia Meloni per aver evocato gli antichi romani, ma senza autentica coerenza. Secondo Acerbo, la leader di Fratelli d’Italia sarebbe una vassalla che paga il tributo all’impero, con politiche che privilegiano interessi esterni e militari a discapito della sovranità nazionale. Ma cosa c’è di vero dietro questa retorica? Scopriamolo insieme.

Maurizio Acerbo ROMA – "Giorgia Meloni cita gli antichi romani ma in realtà è solo una vassalla che paga il tributo all'impero. L'aumento della spesa militare non serve alla sicurezza del paese ma solo a quella della Meloni che non vuole inimicarsi Trump, Ursula von der Leyen e la Nato. Mano male che si proclamava sovranista! Meloni citando gli antichi romani, cari al suo Mussolini che lasciò l'Italia in macerie, cestina il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione. Noi preferiamo Enrico Berlinguer che diceva "se vuoi la pace prepara la pace" e il presidente partigiano Sandro Pertini che invitava a "svuotare gli arsenali e riempire i granai".