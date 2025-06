Accusa un malore in acqua e muore annegato

Un'estate che si trasforma in un dramma: questa mattina, a Baia Felice, un uomo di 74 anni ha accusato un malore improvviso mentre nuotava, portandolo tragicamente alla perdita della vita. Nonostante l'intervento tempestivo del bagnino e dei presenti, non è riuscito a riemergere. Una vicenda che scuote e ricorda quanto sia importante la prevenzione e la prudenza in acqua, anche in luoghi apparentemente sicuri.

Accusa un malore in acqua e non riemerge più. È la tragedia che si è consumata poco dopo mezzogiorno a Baia Felice presso il lido "La Rondine" dove un 74enne di Mugnano di Napoli, Angelo D'Angelo, si è sentito male mentre stava facendo un bagno. Avvistato dal bagnino e dalle persone in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

