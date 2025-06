Accusa di bancarotta imprenditore a processo

L’ombra di un procedimento penale si abbatte su Michele Maggi, imprenditore spezzino di 60 anni, rinviato a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta. La decisione del gup Marinella Acerbi apre un nuovo capitolo in questa intricata vicenda, che vede coinvolti investigatori e istituzioni nel tentativo di fare luce sulle accuse. L’udienza è prevista per l’11 novembre: quale sarà il destino di Maggi? Resta da seguire con attenzione questa delicata vicenda.

E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di bancarotta fraudolenta l'imprenditore spezzino sessantenne Michele Maggi. Lo ha disposto ieri mattina il gup Marinella Acerbi accogliendo la richiesta formulata dal pubblico ministero Monica Burani, fissando l'udienza al prossimo 11 novembre. L'indagine della Guardia di finanza della Spezia, diretta dal maggiore Andrea De Gennaro e coordinata dal sostituto procuratore Monica Burani, era scattata subito dopo il fallimento dell'azienda Diesel Center specializzata nel settore della nautica di cui Maggi era amministratore. I militari delle fiamme gialle avevano effettuato un sequestro da 9 milioni di euro complessivi.

