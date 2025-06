Accordo Nato sul 5% ma la Spagna si sfila Trump | Pagheranno due volte i dazi

Sul tavolo le modalità per raggiungere entro il 2035 l'aumento delle spese militari preteso da Washington. Accordo Nato sul 5%, ma la Spagna si sfila. Trump: «Pagheranno due volte i dazi»

Nato, Tajani: ottimismo su accordo spese difesa a vertice l'Aja - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sprizza ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo sulle spese per la difesa al prossimo vertice dell'Aja.

