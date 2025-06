Accordo Nato sul 5% ma la Spagna si sfila e Trump minaccia Sanchez | Tariffe doppie | Quanto spenderanno in più i Paesi Ue?

L’accordo sul 5G, nato con entusiasmo, si scontra ora con la sfida della Spagna che si tira indietro e le minacce di Trump a Sanchez, tra tariffe doppie e tensioni geopolitiche. Mentre i paesi UE pianificano di spendere circa 160 miliardi di euro, si apre un percorso complesso per raggiungere entro il 2035 l’aumento delle spese militari richiesto da Washington, tra alleanze strategiche e nuove sfide internazionali.

Sul tavolo le modalità per raggiungere entro il 2035 l'aumento delle spese militari preteso da Washington.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sprizza ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo sulle spese per la difesa al prossimo vertice dell'Aja.

