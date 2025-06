Accoltellano e derubano un pusher nei boschi di Castiglione Olona | condannati due carabinieri per tentato omicidio

Un episodio sconvolgente scuote le campagne di Castiglione Olona, dove due carabinieri, fuori servizio, sono stati condannati per grave tentato omicidio e altre accuse. La vicenda getta un’ombra sulla fiducia nelle forze dell’ordine, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla linea tra giustizia e abuso di potere. Questa storia, ancora in evoluzione, ci invita a riflettere profondamente sulle dinamiche di legalità e responsabilità . Continua a leggere.

Due carabinieri sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato a 10 anni e 8 mesi e 8 anni e 8 mesi per tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata. I due avrebbero accoltellato e derubato uno spacciatore nei boschi di Castiglione Olona (Varese) mentre erano fuori servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

