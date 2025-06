Accanto a lui Alanah Bloor Alessandro Preziosi Ed Westwick John Hannah nel nuovo adattamento di Sandokan prodotto da Lux Vide con Rai Fiction

Preparati a rivivere le avventure epiche di Sandokan, la leggendaria figura che ha conquistato generazioni. Con un cast stellare e una produzione di altissimo livello, questa nuova serie promette emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Tra attori internazionali e innovazioni narrative, il ritorno di Sandokan segna un capitolo imperdibile nel panorama televisivo. Non puoi perdertelo: la leggenda sta per rinascere.

R oma, 24 giu. (askanews) – E’ stato finalmente svelato il trailer del nuovo “Sandokan”, la serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo con protagonista l’attore turco Can Yaman. Il nuovo Kabir Bedi è arrivato all’Italian Global Series Festival di Riccione mano nella mano con la sua nuova fidanzata, la dj Sara Bluma, per presentare questa serie evento internazionale prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Nel nuovo adattamento della saga di romanzi di Emilio Salgari figurano accanto a lui Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah. Leggi anche › Can Yaman mano nella mano con Sara Bluma: chi è la nuova presunta fiamma dopo Diletta Leotta La storica serie diretta da Sergio Sollima con Kabir Bedi andò in onda con straordinario successo nel 1976, ora si ritorna nel Borneo a metà del 1800. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Accanto a lui Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah nel nuovo adattamento di Sandokan prodotto da Lux Vide con Rai Fiction.

