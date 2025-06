Accademia di Belle Arti | nasce un comitato per favorire l' incontro tra arte e mondo del lavoro

L'Accademia di Belle Arti di Ravenna dà vita a un innovativo comitato per unire arte e professione, creando nuove opportunità per studenti e talenti creativi. Il progetto “Job Art Oriented”, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e supportato da Art-er, mira a colmare il divario tra formazione artistica e mercato del lavoro, favorendo un dialogo dinamico che possa aprire strade inesplorate. Un passo importante per plasmare il futuro dell'arte e delle professioni creative in Italia.

Si è costituito nei giorni scorsi il comitato di sostegno al progetto “Job Art Oriented” dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna che ha come obiettivo connettere alta formazione, istituzioni e mondo del lavoro. Il programma, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e supportato da Art-er, nasce. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

