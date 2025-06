Accademia del Teatro Colangeli in cattedra

L’Accademia del Teatro Colangeli si prepara a una vera rivoluzione culturale, portando sul palcoscenico i grandi nomi di Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti come docenti d’eccezione. Alla Memo, ieri, è stato presentato il nuovo progetto nato dall’entusiasmo di tre giovani talenti, pronti a trasformare il panorama teatrale italiano. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di arte, passione e innovazione. La sfida è aperta: il teatro del futuro si costruisce ora.

di Anna Marchetti Ci saranno due attori d’eccezione come Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti tra i docenti dell’ Accademia del Teatro della Fortuna. Ieri, alla Memo, la presentazione del nuovo progetto culturale nato per iniziativa di tre giovani, Giacomo Tarsi (diplomato al Centro sperimentale di cinematografia), Maria Caterina Andreozzi (laureata all’Accademia internazionale di Teatro) e Francesco Brunori (diplomato alla Scuola di Teatro Padiglione Ludwig) in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna. L’Accademia si rivolge ad aspiranti professionisti e vuole essere un centro di eccellenza per la formazione teatrale e cinematografica nelle Marche, puntando prima di tutto a ottenere il riconoscimento del Miur. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accademia del Teatro, Colangeli in cattedra

