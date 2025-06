Abusi su un bimbo di 11 anni inchiesta sull’agente del cinema Il papà | Mio figlio è forte

In un caso che scuote la comunità di Bologna, un ragazzo di 11 anni ha denunciato un grave abuso subito. La sua testimonianza, forte e coraggiosa, è diventata un simbolo di speranza e di lotta per la giustizia. Ora, il suo genitore spera che questa inchiesta possa non solo fare luce, ma anche proteggere altri bambini da simili tragedie. La legge è chiamata a fare il suo corso, mentre la famiglia attende con fiducia e determinazione.

Bologna, 25 giugno 2025 – “Spero che questo possa permettere ad altri bambini di evitare un calvario come quello che ha dovuto vivere mio figlio. Lui è molto forte, anzi, paradossalmente, è lui che dà la forza a noi, i suoi genitori. Ora, aspettiamo che la legge faccia il suo corso. Siamo fiduciosi ”. Lo dice – con la voce spezzata e le lacrime agli occhi – il papà del ragazzo, undicenne all’epoca dei fatti e oggi ventenne, che ha denunciato per violenza sessuale su minore il talent scout del cinema bolognese. Ieri mattina, l’udienza preliminare con il gup Roberta Malavasi, dopo che il pm Luca Venturi aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi su un bimbo di 11 anni, inchiesta sull’agente del cinema. Il papà: “Mio figlio è forte”

