Abusi nella Chiesa il Papa ai vescovi | Siate fermi e decisi nell’affrontarli

In un momento cruciale per la Chiesa, il Papa invita i vescovi a essere fermi e decisi nel affrontare gli abusi, riaffermando i valori fondamentali di rispetto, sobrietà e sinodalità. Prevost, chiamato a Roma per il Giubileo, sottolinea l'importanza di uno stile di vita semplice e generoso, rifiutando ricchezze e favoritismi. È un appello a forgiare nuove strade, custodendo le tradizioni con coraggio e determinazione.

In questa notizia si parla di: abusi - chiesa - papa - vescovi

