Abilitazione entro il 30 giugno per scioglimento riserva GPS Gilda | Molti docenti non fanno in tempo Necessaria proroga almeno al 10 luglio

La scadenza del 30 giugno per ottenere l’abilitazione e sciogliere la riserva nelle GPS sta creando preoccupazioni tra i docenti. La Gilda degli Insegnanti ha chiesto al Ministero di estendere il termine almeno fino al 10 luglio, offrendo a molti l’opportunità di completare con serenità il percorso. È fondamentale che le istituzioni ascoltino queste richieste per garantire un accesso equo alle future opportunità di insegnamento.

La Gilda degli Insegnanti ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di prendere in considerazione una possibile estensione della scadenza del 30 giugno 2025, termine attualmente previsto per il conseguimento del titolo abilitante necessario allo scioglimento della riserva e all’inserimento nella fascia aggiuntiva delle GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno. AVVISO Ministero - Se sei tra i candidati che otterranno l'abilitazione o il titolo di sostegno entro il 30 giugno, segna in agenda il periodo dal 16 giugno al 3 luglio 2025: sarà il momento di sciogliere la riserva e inserirsi nell'elenco aggiuntivo delle GPS per l’anno scolastico 2025/26.

GPS I fascia: dal 16 giugno al 3 luglio scioglimento della riserva per conseguimento della specializzazione o dell'abilitazione.

Tra il #16giugno 2025 (h. 9,00) e il #3luglio 2025 (h. 23,59), saranno disponibili su #IstanzeOnLine le funzioni telematiche per la presentazione delle #istanze di #scioglimento della #riserva, ai fini dell'inclusione a pieno titolo negli #elenchiaggiuntivi alle #GP

