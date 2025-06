Abbraccio tutti quelli che stanno passando un brutto momento | Jessie J operata per un cancro al seno

Abbraccio tutti coloro che stanno affrontando momenti difficili, perché anche nelle sfide più dure troviamo la forza di andare avanti. Jessie J, cantante britannica, ha condiviso con coraggio il suo percorso di lotta contro il cancro al seno, mostrando a fan e amici il valore della resilienza. La sua sincerità e il supporto di chi le è vicino ci ricordano che non siamo soli nelle battaglie più dure.

Jessie J è stata sottoposta a intervento chirurgico per un cancro al seno. L’artista britannica ha comunicato la notizia ai suoi fan, pubblicando una serie di video e immagini dall’ospedale, dove ha ricevuto il supporto del suo compagno Chanan e del figlio Sky Safir. “Questo post racchiude i momenti più alti e bassi delle ultime 48 ore. Condividerò sempre sia le parti belle che quelle dure, di ogni viaggio che affronterò “, ha scritto Jessie J dopo essersi sottoposta all’operazione. A inizio giugno, la 37enne aveva annunciato su Instagram di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno in fase iniziale e che aveva trascorso gli ultimi mesi tra visite ed esami medici: “Grata al mio medicochirurgo e a tutti gli infermieri che si sono presi cura di me e di tutti i miei familiariamici che sono venuti a trovarmi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbraccio tutti quelli che stanno passando un brutto momento”: Jessie J operata per un cancro al seno

