Abbellire le vie Pescheria e Quattordici

Il cuore di Cesenatico si prepara a brillare di nuova luce, con progetti ambiziosi per abbellire le vie Pescheria e Quattordici. Le zone del centro storico ancora da rigenerare rappresentano un’opportunità unica per restaurare il decoro urbanistico e rilanciare il commercio locale. Come sottolinea il presidente di Confcommercio Cesena, Augusto Patrignani, l’amministrazione può giocare un ruolo chiave in questa trasformazione. Il futuro della città è nelle sue mani, e le opportunità sono tutte da cogliere.

In centro storico ci sono ancora zone da rigenerare per riportarle al decoro abbellendole e rilanciando il commercio. A sostenerlo è il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani (nella foto). "Oltre alle gallerie del centro in cui abbiamo auspicato interventi di rigenerazione - prosegue Patrignani - c'è la fascia di porticati da corso Ubaldo Comandini a piazza del Popolo in cui l'amministrazione comunale potrebbe sostenere le migliorie dei privati che andrebbero sollecitati ad agire con l'appoggio economico del Comune". "Si pone inoltre il problema di recuperare via Pescheria – prosegue Patrignani – con un intervento sul manto in continuità con quello di piazza Amendola.

Patrignani (Confcommercio) sul centro storico: "Vie Pescheria e Quattordici da abbellire esteticamente" - Il cuore pulsante di Cesenatico, il centro storico, merita un rinnovato splendore. Vie come Pescheria e Quattordici, ancora bisognose di interventi estetici, possono diventare luoghi di fascino e attrattiva.

